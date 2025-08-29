Elche - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 29 de agosto de 2025.

El Elche, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Levante este viernes a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Getafe 6 2 5 Europa League Athletic Bilbao 6 2 6 Conference League Betis 5 3 12 Permanencia Elche 2 2 17 Permanencia Levante 0 2 18 Descenso Sevilla 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.

LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Victor Garcia, Oriol Rey, Pablo Martinez; Ivan Romero, Roger Brugue.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche 16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante 24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche 30/09/2023 LaLiga2 Levante 0-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche 25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga 17/05/2025 LaLiga Elche 1-2 SD Huesca

-Últimos Resultados del Levante.