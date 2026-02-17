Elena Rybakina - Kimberly Birrell, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Elena Rybakina - Kimberly Birrell: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Australiana Kimberly Birrell(94) este martes a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2025
| Billie Jean King Cup Qualifiers, Group D (Round Robin)
| Kimberly Birrell
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Kimberly Birrell.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Tatjana Maria
| 1-2 (4-6, 6-3, 5-7)
| Kimberly Birrell
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Katie Volynets
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Tereza Valentova
| 1-1 (6-0, 3-6, 0-5)
| Kimberly Birrell
|07/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Kimberly Birrell
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Kimberly Birrell