Elena Rybakina - Kimberly Birrell, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Elena Rybakina - Kimberly Birrell: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Australiana Kimberly Birrell(94) este martes a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/04/2025 Billie Jean King Cup Qualifiers, Group D (Round Robin) Kimberly Birrell 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Elena Rybakina 11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina 10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina 31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina 29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Kimberly Birrell.