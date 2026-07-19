España - Argentina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Argentina: resumen y estadísticas del partido de Final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de julio de 2026.
La selección de España se enfrenta en Final a Argentina este domingo a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez.
-Últimos Resultados de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 0-2
| Spain
|10/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 2-1
| Belgium
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Portugal
| 0-1
| Spain
|02/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 3-0
| Austria
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 0-1
| Spain
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 1-2
| Argentina
|12/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-1
| Switzerland
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Cape Verde
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina