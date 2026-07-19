España - Argentina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: España - Argentina: resumen y estadísticas del partido de Final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de julio de 2026.

La selección de España se enfrenta en Final a Argentina este domingo a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain 10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain

-Últimos Resultados de Argentina.