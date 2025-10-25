Espanyol - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Elche este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 7 Permanencia Elche 14 9 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pol Lozano, Pere Milla; Roberto Fernandez, Kike Garcia.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Andre Silva, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol 18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol 19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.