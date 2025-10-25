Espanyol - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.
El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Elche este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|7
| Permanencia
| Elche
| 14
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pol Lozano, Pere Milla; Roberto Fernandez, Kike Garcia.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Andre Silva, Rafa Mir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2024
| LaLiga2
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|18/11/2023
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Espanyol
|19/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo