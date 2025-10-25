Espanyol - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Elche este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito, Charles Pickel, Pol Lozano, Pere Milla; Roberto Fernandez, Jofre Carreras.

ELCHE: Inaki Pena; Leo Petrot, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto, German Valera; Andre Silva, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol 18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol 19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.