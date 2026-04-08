Felix Auger-Aliassime - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Felix Auger-Aliassime - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de abril de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Croata Marin Cilic(51) este miércoles a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marin Cilic
|27/02/2025
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-2)
| Marin Cilic
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Terence Atmane
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marton Fucsovics
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Gael Monfils
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Marin Cilic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Marin Cilic
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Alexander Shevchenko
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 1-2 (2-6, 7-5, 4-6)
| Alexander Zverev
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-2, 4-6, 6-7)
| Marin Cilic
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alexei Popyrin
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Marin Cilic