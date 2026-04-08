Felix Auger-Aliassime - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 8 abril 2026 13:03
Madrid, 8 de abril de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Croata Marin Cilic(51) este miércoles a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2025 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-6) Marin Cilic
27/02/2025 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) Marin Cilic

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Terence Atmane
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-5) Marton Fucsovics
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Felix Auger-Aliassime
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Gael Monfils 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Marin Cilic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 2-0 (6-1, 6-3) Alexander Shevchenko
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Alexander Zverev
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) Marin Cilic
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 2-0 (6-4, 6-4) Alexei Popyrin
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Zachary Svajda 2-0 (7-6, 6-4) Marin Cilic

