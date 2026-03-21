Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 16:31
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Húngaro Marton Fucsovics(54) este sábado a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2024 European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) Marton Fucsovics
06/10/2023 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Marton Fucsovics

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Felix Auger-Aliassime
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Gael Monfils 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
27/02/2026 Dubai Tennis Championships (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Daniil Medvedev
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Christopher O'Connell 0-2 (6-7, 3-6) Marton Fucsovics
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (3-6, 5-7) Arthur Fils
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (5-7, 1-6) Marton Fucsovics
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 2-0 (7-5, 6-3) Christopher O'Connell
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Marton Fucsovics 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Karen Khachanov

