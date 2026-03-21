Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Felix Auger-Aliassime - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Húngaro Marton Fucsovics(54) este sábado a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2024
| European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-2)
| Marton Fucsovics
|06/10/2023
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Marton Fucsovics
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Gael Monfils
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|27/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Christopher O'Connell
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marton Fucsovics
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Arthur Fils
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Marton Fucsovics
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Christopher O'Connell
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Marton Fucsovics
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Karen Khachanov