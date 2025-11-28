Getafe - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 28 de noviembre de 2025.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|2
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|7
| Permanencia
| Getafe
| 17
| 13
|10
| Permanencia
| Elche
| 16
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Djene, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Kiko, Diego Rico; Alex Sancris, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.
ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas; Rafa Mir, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/05/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao