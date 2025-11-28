Getafe - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 28 de noviembre de 2025.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 7 Permanencia Getafe 17 13 10 Permanencia Elche 16 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Djene, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Kiko, Diego Rico; Alex Sancris, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.

ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas; Rafa Mir, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/05/2023 LaLiga Getafe 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Elche.