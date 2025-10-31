Getafe - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 16:02

Madrid, 31 de octubre de 2025.

El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 27 10
2 Champions Barcelona 22 10
3 Champions Villarreal 20 10
4 Champions Atlético 19 10
5 Europa League Espanyol 18 10
6 Conference League Betis 16 10
10 Permanencia Getafe 14 10
18 Descenso Valencia 9 10
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10

-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Borja Mayoral, Adrian Liso.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Bryan Gil, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe
10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona
16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona
20/08/2023 LaLiga Girona 3-0 Getafe
04/03/2023 LaLiga Getafe 3-2 Girona

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona

