Getafe - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 31 de octubre de 2025.
El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 19
| 10
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 10
|10
| Permanencia
| Getafe
| 14
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Borja Mayoral, Adrian Liso.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Bryan Gil, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Getafe
|10/11/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Girona
|16/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Girona
|20/08/2023
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Getafe
|04/03/2023
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Girona
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona