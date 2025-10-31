Getafe - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 31 de octubre de 2025.

El Getafe, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Girona este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Barcelona 22 10 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Atlético 19 10 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Betis 16 10 10 Permanencia Getafe 14 10 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Borja Mayoral, Adrian Liso.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Bryan Gil, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe 10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona 16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona 20/08/2023 LaLiga Girona 3-0 Getafe 04/03/2023 LaLiga Getafe 3-2 Girona

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Girona.