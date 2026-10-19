Getafe - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de octubre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Rayo este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra Rayo, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 14 Permanencia Rayo 8 7 15 Permanencia Getafe 8 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 9

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Abdelkabir Abqar, Nemanja Gudelj, Johan Mojica; Kiko, Mario Martin, Alberto Risco, Francho Serrano, Martin Satriano.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Isi Palazon, Sergio Camello, Alvaro Garcia.

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