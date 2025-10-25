Girona - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Hugo Rincon, Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Alex Moreno; Vladyslav Vanat, Bryan Gil.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.