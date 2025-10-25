Girona - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.
El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Hugo Rincon, Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Alex Moreno; Vladyslav Vanat, Bryan Gil.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Luka Ilic, Jose Salomon Rondon.
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo