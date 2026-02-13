Jaume Munar - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Jaume Munar - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El tenista Español Jaume Munar(37) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este viernes a las 21:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2025
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-2 (6-4, 3-6, 4-6, 7-6, 6-2)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Jaume Munar
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 5-7, 4-6)
| Casper Ruud
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (7-6, 6-7, 5-7)
| Alexander Bublik
|07/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Valentin Vacherot
|06/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Hugo Nys
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-3 (4-6, 1-6, 1-6)
| Alex de Minaur