Jaume Munar - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Jaume Munar - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 20:01
Madrid, 13 de febrero de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(37) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este viernes a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2025 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (6-4, 3-6, 4-6, 7-6, 6-2) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Jaume Munar
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (1-6, 3-6) Jaume Munar
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) Casper Ruud
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (3-6, 6-2, 6-7, 7-5, 6-3) Dalibor Svrcina
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Alexander Bublik
07/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 0-2 (6-7, 6-7) Valentin Vacherot
06/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 2-0 (6-0, 6-3) Hugo Nys
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur

