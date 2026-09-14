Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de septiembre de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(93) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista checa Dominika Salkova(125) este lunes no antes de las 18:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Darja Vidmanova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|25/08/2026
| Philadelphia (Octavos de final)
| Xiyu Wang
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|24/08/2026
| Philadelphia (Dieciseisavos de final)
| Ella Seidel
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
Últimos Resultados de Dominika Salkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Dominika Salkova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Julia Riera
|26/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Dominika Salkova
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Gabriela Knutson
|25/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Dominika Salkova
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
| Akasha Urhobo
|12/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Dominika Salkova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Anna Blinkova
|24/07/2026
| Livesport Prague Open (Cuartos de final)
| Dominika Salkova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Barbora Krejcikova