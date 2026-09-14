Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open
Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 17:02
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Madrid, 14 de septiembre de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(93) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista checa Dominika Salkova(125) este lunes no antes de las 18:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Darja Vidmanova 0-2 (3-6, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro
25/08/2026 Philadelphia (Octavos de final) Xiyu Wang 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
24/08/2026 Philadelphia (Dieciseisavos de final) Ella Seidel 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (6-7, 6-1, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Dominika Salkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Dominika Salkova 0-2 (1-6, 3-6) Julia Riera
26/08/2026 US Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Dominika Salkova 0-2 (3-6, 1-6) Gabriela Knutson
25/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Dominika Salkova 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Akasha Urhobo
12/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Dominika Salkova 0-2 (3-6, 4-6) Anna Blinkova
24/07/2026 Livesport Prague Open (Cuartos de final) Dominika Salkova 0-2 (3-6, 3-6) Barbora Krejcikova
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