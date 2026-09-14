Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Jessica Bouzas Maneiro - Dominika Salkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de septiembre de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(93) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista checa Dominika Salkova(125) este lunes no antes de las 18:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina 01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Darja Vidmanova 0-2 (3-6, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro 25/08/2026 Philadelphia (Octavos de final) Xiyu Wang 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro 24/08/2026 Philadelphia (Dieciseisavos de final) Ella Seidel 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro 16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (6-7, 6-1, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Dominika Salkova