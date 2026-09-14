Justina Mikulskyte - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Justina Mikulskyte - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de septiembre de 2026.
La tenista Lituana Justina Mikulskyte(237) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este lunes no antes de las 22:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Justina Mikulskyte
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/09/2026
| Sao Paulo Open, Qualification (Cuartos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Chloe Paquet
|12/09/2026
| Sao Paulo Open, Qualification (Octavos de final)
| Justina Mikulskyte
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Antonia Vergara
|06/08/2026
| Warsaw (Cuartos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Gabriela Knutson
|05/08/2026
| Warsaw (Octavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 1-2 (5-7, 6-2, 1-6)
| Justina Mikulskyte
|04/08/2026
| Warsaw (Dieciseisavos de final)
| Weronika Ewald
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Justina Mikulskyte
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Paula Badosa
|24/07/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Paula Badosa
|23/07/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Panna Udvardy
|22/07/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Paula Badosa