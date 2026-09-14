Justina Mikulskyte - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Justina Mikulskyte - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open
Justina Mikulskyte - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 21:30
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Madrid, 14 de septiembre de 2026.

La tenista Lituana Justina Mikulskyte(237) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este lunes no antes de las 22:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Justina Mikulskyte

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/09/2026 Sao Paulo Open, Qualification (Cuartos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (3-6, 4-6) Chloe Paquet
12/09/2026 Sao Paulo Open, Qualification (Octavos de final) Justina Mikulskyte 2-0 (6-2, 6-3) Antonia Vergara
06/08/2026 Warsaw (Cuartos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (2-6, 4-6) Gabriela Knutson
05/08/2026 Warsaw (Octavos de final) Katarzyna Kawa 1-2 (5-7, 6-2, 1-6) Justina Mikulskyte
04/08/2026 Warsaw (Dieciseisavos de final) Weronika Ewald 0-2 (6-7, 2-6) Justina Mikulskyte

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Paula Badosa
24/07/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Mayar Sherif 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) Paula Badosa
23/07/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-4, 6-1) Panna Udvardy
22/07/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 0-2 (5-7, 4-6) Paula Badosa
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