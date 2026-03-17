Katie Boulter - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Katie Boulter - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de marzo de 2026.
La tenista Británica Katie Boulter(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) este martes a las 19:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/08/2024
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Katie Boulter.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Katie Boulter
| 1-2 (6-2, 5-7, 2-6)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Katie Boulter
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Viktoriya Tomova
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-3)
| Katie Boulter
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Katie Boulter
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Camila Osorio
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Magdalena Frech
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Heather Watson
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro