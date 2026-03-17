Katie Boulter - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Katie Boulter - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open
Publicado: martes, 17 marzo 2026 18:01
Madrid, 17 de marzo de 2026.

La tenista Británica Katie Boulter(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) este martes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/08/2024 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (5-7, 5-7) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Katie Boulter.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Katie Boulter 1-2 (6-2, 5-7, 2-6) Victoria Jimenez Kasintseva
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Katie Boulter 2-0 (6-4, 6-3) Viktoriya Tomova
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Jasmine Paolini 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) Katie Boulter
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Katie Boulter 1-0 (6-3, 0-0) Camila Osorio
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 2-0 (6-4, 6-4) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Linda Noskova
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Beatriz Haddad Maia
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 3-6) Magdalena Frech
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-3, 6-1) Heather Watson
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro

