Levante - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de abril de 2026.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 8 Permanencia Getafe 41 30 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Real Oviedo 27 31 20 Descenso Levante 26 30

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Victor Garcia, Pablo Martinez, Carlos Espi.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Adrian Liso, Djene; Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.