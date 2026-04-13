Levante - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de abril de 2026.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Kareem Tunde, Jon Olasagasti, Carlos Espi.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Adrian Liso, Djene; Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.