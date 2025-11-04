Liverpool - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 4 de noviembre de 2025.
El Liverpool, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Anfield ante el Real Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 5 contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Juventus, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Bayern Munich
| 9
| 3
|3
| Inter
| 9
| 3
|4
| Arsenal
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 3
|6
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|7
| Manchester City
| 7
| 3
|8
| Newcastle United
| 6
| 3
|9
| Barcelona
| 6
| 3
|10
| Liverpool
| 6
| 3
|11
| Chelsea
| 6
| 3
|11
| Sporting CP
| 6
| 3
|13
| Qarabag FK
| 6
| 3
|14
| Galatasaray
| 6
| 3
|15
| Tottenham Hotspur
| 5
| 3
|16
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|17
| Atalanta
| 4
| 3
|18
| Marseille
| 3
| 3
|19
| Atlético
| 3
| 3
|20
| Brujas
| 3
| 3
|21
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|22
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 3
|23
| SSC Napoli
| 3
| 3
|24
| Union St.Gilloise
| 3
| 3
|25
| Juventus
| 2
| 3
|26
| Bodoe/Glimt
| 2
| 3
|27
| Monaco
| 2
| 3
|28
| Slavia Prague
| 2
| 3
|29
| Pafos FC
| 2
| 3
|30
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|31
| Villarreal
| 1
| 3
|32
| FC Koebenhavn
| 1
| 3
|33
| Olympiacos
| 1
| 3
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Hugo Ekitike.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/11/2024
| Champions
| Liverpool
| 2-0
| Real Madrid
|15/03/2023
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 1-0
| Liverpool
|21/02/2023
| Champions
| Final
| Stage
| Liverpool
| 2-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Liverpool.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 1-5
| Liverpool
|30/09/2025
| Champions
| Galatasaray
| 1-0
| Liverpool
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|11/03/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-5
| Paris Saint-Germain
|05/03/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 0-1
| Liverpool
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal