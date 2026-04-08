Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 8 abril 2026 14:35
Madrid, 8 de abril de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Monegasco Valentin Vacherot(23) este miércoles a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (5-7, 1-6) Marton Fucsovics
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) Tomas Machac
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego

-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.

06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) Juan Manuel Cerundolo
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Arthur Fils
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 4-6) Valentin Vacherot
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 0-2 (3-6, 4-6) Valentin Vacherot

