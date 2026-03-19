Magda Linette - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Magda Linette - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de marzo de 2026.
La tenista Polaca Magda Linette(50) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(3) este jueves a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Magda Linette.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-0)
| Varvara Gracheva
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Ashlyn Krueger
|25/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Magda Linette
| 1-2 (7-5, 6-7, 5-7)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Tatjana Maria
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Clara Tauson
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Iga Swiatek
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Iga Swiatek
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari