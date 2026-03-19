Magda Linette - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Magda Linette - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 19:02
Madrid, 19 de marzo de 2026.

La tenista Polaca Magda Linette(50) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(3) este jueves a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2023 China Open (Octavos de final) Magda Linette 0-2 (1-6, 1-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Magda Linette.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 2-1 (2-6, 6-2, 6-0) Varvara Gracheva
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (1-6, 4-6) Ashlyn Krueger
25/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Magda Linette 1-2 (7-5, 6-7, 5-7) Victoria Jimenez Kasintseva
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Magda Linette 2-0 (7-6, 6-3) Tatjana Maria
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 2-6) Clara Tauson

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (2-6, 0-6) Iga Swiatek
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (0-6, 6-7) Iga Swiatek
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari

