Mallorca - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Osasuna este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 16 Permanencia Mallorca 12 13 17 Permanencia Osasuna 11 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Antonio Sanchez, Pablo Torre, Jan Virgili, Mateo Joseph.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Juan Cruz, Abel Bretones, Jon Moncayola; Aimar Oroz, Lucas Torro, Moi Gomez, Victor Munoz, Raul Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/02/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Osasuna 24/08/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Mallorca 14/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Mallorca 21/12/2023 LaLiga Mallorca 3-2 Osasuna 31/03/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Osasuna.