Mirra Andreeva - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 11 abril 2026 14:31
Seguir en

Madrid, 11 de abril de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Semifinal del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Rumana Gabriela Ruse(87) este sábado a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (3-6, 4-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Sorana Cirstea
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Sloane Stephens
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-2) Marie Bouzkova
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) McCartney Kessler

-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) Gabriela Ruse
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Gabriela Ruse 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Dayana Yastremska
06/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 0-2 (6-7, 6-7) Gabriela Ruse
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (0-6, 3-6) Madison Keys
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Gabriela Ruse 2-0 (7-5, 7-6) Antonia Ruzic

Contador

