Mirra Andreeva - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Mirra Andreeva - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Upper Austria Ladies Linz - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Semifinal del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Rumana Gabriela Ruse(87) este sábado a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Sorana Cirstea
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sloane Stephens
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marie Bouzkova
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| McCartney Kessler
-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-4, 4-6, 1-6)
| Gabriela Ruse
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Dayana Yastremska
|06/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Gabriela Ruse
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Madison Keys
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Antonia Ruzic