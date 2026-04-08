Mirra Andreeva - Sloane Stephens, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Mirra Andreeva - Sloane Stephens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Upper Austria Ladies Linz - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de abril de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Estadounidense Sloane Stephens(552) este miércoles a las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/08/2023
| Cleveland Championships (Octavos de final)
| Sloane Stephens
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marie Bouzkova
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| McCartney Kessler
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Katerina Siniakova
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Solana Sierra
-Últimos Resultados de Sloane Stephens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Sloane Stephens
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Tatjana Maria
|30/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Sloane Stephens
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Renata Zarazua
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sloane Stephens
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jennifer Brady
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Sloane Stephens
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sloane Stephens
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Camila Osorio