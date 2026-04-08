Mirra Andreeva - Sloane Stephens, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Mirra Andreeva - Sloane Stephens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Upper Austria Ladies Linz
Mirra Andreeva - Sloane Stephens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Upper Austria Ladies Linz - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 8 abril 2026 17:03
Madrid, 8 de abril de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Estadounidense Sloane Stephens(552) este miércoles a las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/08/2023 Cleveland Championships (Octavos de final) Sloane Stephens 2-0 (6-3, 6-3) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-2) Marie Bouzkova
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) McCartney Kessler
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Katerina Siniakova
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-0) Solana Sierra

-Últimos Resultados de Sloane Stephens.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Sloane Stephens 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Tatjana Maria
30/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Sloane Stephens 0-2 (2-6, 0-6) Renata Zarazua
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 6-2) Sloane Stephens
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Jennifer Brady 0-2 (4-6, 2-6) Sloane Stephens
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Sloane Stephens 0-2 (4-6, 1-6) Camila Osorio

