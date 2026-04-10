Mirra Andreeva - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Mirra Andreeva - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Upper Austria Ladies Linz - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de abril de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Rumana Sorana Cirstea(29) este viernes a las 14:30.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sloane Stephens
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marie Bouzkova
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| McCartney Kessler
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Katerina Siniakova
-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Dalma Galfi
| 0-0 (0-5)
| Sorana Cirstea
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Sinja Kraus
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Sorana Cirstea
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Elise Mertens
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Sorana Cirstea