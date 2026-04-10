Mirra Andreeva - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de Upper Austria Ladies Linz

Mirra Andreeva - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Upper Austria Ladies Linz
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 abril 2026 13:32
Seguir en

Madrid, 10 de abril de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz a la tenista Rumana Sorana Cirstea(29) este viernes a las 14:30.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Sloane Stephens
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-2) Marie Bouzkova
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) McCartney Kessler
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Katerina Siniakova

-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.

08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Dalma Galfi 0-0 (0-5) Sorana Cirstea
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Sinja Kraus 0-2 (3-6, 3-6) Sorana Cirstea
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Coco Gauff
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-3, 6-2) Elise Mertens
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Sorana Cirstea

Contador

