Naomi Osaka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Naomi Osaka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

La tenista japonesa Naomi Osaka(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Karolina Muchova(9) este martes no antes de las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka 04/09/2025 US Open WTA (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (4-6, 6-7) Naomi Osaka 15/01/2025 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) Naomi Osaka 30/08/2024 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 0-2 (3-6, 6-7) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (2-6, 6-7) Naomi Osaka 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 3-6) Naomi Osaka 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Gasanova 0-2 (3-6, 2-6) Naomi Osaka 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (1-6, 5-7) Naomi Osaka 27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.