Naomi Osaka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Naomi Osaka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon WTA
Naomi Osaka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 7 julio 2026 17:15
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Madrid, 7 de julio de 2026.

La tenista japonesa Naomi Osaka(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Karolina Muchova(9) este martes no antes de las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka
04/09/2025 US Open WTA (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (4-6, 6-7) Naomi Osaka
15/01/2025 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) Naomi Osaka
30/08/2024 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 0-2 (3-6, 6-7) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (2-6, 6-7) Naomi Osaka
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 3-6) Naomi Osaka
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Gasanova 0-2 (3-6, 2-6) Naomi Osaka
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (1-6, 5-7) Naomi Osaka
27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 5-7, 6-3) Barbora Krejcikova
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 7-6) Mananchaya Sawangkaew
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Shuai Zhang
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Anastasia Zakharova
27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka

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