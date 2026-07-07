Naomi Osaka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Naomi Osaka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
La tenista japonesa Naomi Osaka(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Karolina Muchova(9) este martes no antes de las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka
|04/09/2025
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Naomi Osaka
|15/01/2025
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (6-1, 1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
|30/08/2024
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Naomi Osaka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Naomi Osaka
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Gasanova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Naomi Osaka
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Naomi Osaka
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 5-7, 6-3)
| Barbora Krejcikova
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Shuai Zhang
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Anastasia Zakharova
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka