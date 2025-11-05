Newcastle - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Newcastle, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el St James' Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Benfica, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 25o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Paris Saint-Germain 9 4 4 Inter 9 3 5 Real Madrid 9 4 6 Liverpool 9 4 7 Tottenham Hotspur 8 4 8 Borussia Dortmund 7 3 9 Manchester City 7 3 10 Sporting CP 7 4 11 Newcastle United 6 3 12 Barcelona 6 3 13 Chelsea 6 3 14 Atlético 6 4 15 Qarabag FK 6 3 16 Galatasaray 6 3 17 PSV Eindhoven 5 4 18 Monaco 5 4 19 Atalanta 4 3 20 Eintracht Frankfurt 4 4 21 SSC Napoli 4 4 22 Marseille 3 3 23 Juventus 3 4 24 Brujas 3 3 25 Athletic Bilbao 3 3 26 Union St.Gilloise 3 4 27 Bodoe/Glimt 2 4 28 Pafos FC 2 3 29 Bayer Leverkusen 2 3 30 Slavia Prague 2 4 31 Olympiacos 2 4 32 Villarreal 1 3 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Kairat Almaty 1 3 35 Benfica 0 3 36 Ajax 0 3

NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Inigo Lekue; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Unai Gomez, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2025 Champions Newcastle United 3-0 Benfica 01/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Newcastle United 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan 28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United

