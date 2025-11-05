Newcastle - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
El Newcastle, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el St James' Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Benfica, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 25o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|4
| Inter
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 4
|6
| Liverpool
| 9
| 4
|7
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|8
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|9
| Manchester City
| 7
| 3
|10
| Sporting CP
| 7
| 4
|11
| Newcastle United
| 6
| 3
|12
| Barcelona
| 6
| 3
|13
| Chelsea
| 6
| 3
|14
| Atlético
| 6
| 4
|15
| Qarabag FK
| 6
| 3
|16
| Galatasaray
| 6
| 3
|17
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|18
| Monaco
| 5
| 4
|19
| Atalanta
| 4
| 3
|20
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|21
| SSC Napoli
| 4
| 4
|22
| Marseille
| 3
| 3
|23
| Juventus
| 3
| 4
|24
| Brujas
| 3
| 3
|25
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|26
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|27
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|28
| Pafos FC
| 2
| 3
|29
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 3
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Inigo Lekue; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Unai Gomez, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Newcastle United
| 3-0
| Benfica
|01/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Newcastle United
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|13/12/2023
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| AC Milan
|28/11/2023
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-1
| Newcastle United
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca