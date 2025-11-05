Newcastle - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Newcastle - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Onces Iniciales probables: Newcastle - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 16:02

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Newcastle, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el St James' Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Benfica, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 25o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Paris Saint-Germain 9 4
4 Inter 9 3
5 Real Madrid 9 4
6 Liverpool 9 4
7 Tottenham Hotspur 8 4
8 Borussia Dortmund 7 3
9 Manchester City 7 3
10 Sporting CP 7 4
11 Newcastle United 6 3
12 Barcelona 6 3
13 Chelsea 6 3
14 Atlético 6 4
15 Qarabag FK 6 3
16 Galatasaray 6 3
17 PSV Eindhoven 5 4
18 Monaco 5 4
19 Atalanta 4 3
20 Eintracht Frankfurt 4 4
21 SSC Napoli 4 4
22 Marseille 3 3
23 Juventus 3 4
24 Brujas 3 3
25 Athletic Bilbao 3 3
26 Union St.Gilloise 3 4
27 Bodoe/Glimt 2 4
28 Pafos FC 2 3
29 Bayer Leverkusen 2 3
30 Slavia Prague 2 4
31 Olympiacos 2 4
32 Villarreal 1 3
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Kairat Almaty 1 3
35 Benfica 0 3
36 Ajax 0 3

-Onces iniciales probables.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Inigo Lekue; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Unai Gomez, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

-Últimos Resultados del Newcastle.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Newcastle United 3-0 Benfica
01/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Newcastle United
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona
13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan
28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca

Contador

Contenido patrocinado