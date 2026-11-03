Oksana Selekhmeteva - Teodora Kostovic, en directo hoy: sigue el partido de Chennai Open

Madrid, 3 de noviembre de 2026.
La tenista española Oksana Selekhmeteva(122) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Chennai Open a la tenista serbia Teodora Kostovic(141) este martes no antes de las 06:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2025
| Rende (Octavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Teodora Kostovic
Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Courmayeur (Octavos de final)
| Elizara Yaneva
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
|27/10/2026
| Courmayeur (Dieciseisavos de final)
| Adrienn Nagy
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Oksana Selekhmeteva
|13/10/2026
| Rovereto (Dieciseisavos de final)
| Lea Boskovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Oksana Selekhmeteva
|07/10/2026
| Samsun (Octavos de final)
| Fiona Crawley
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Oksana Selekhmeteva
|06/10/2026
| Samsun (Dieciseisavos de final)
| Lola Radivojevic
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Oksana Selekhmeteva
Últimos Resultados de Teodora Kostovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Timofeeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Teodora Kostovic
|25/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Teodora Kostovic
|24/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Yihan Qu
| 1-2 (3-6, 6-0, 3-6)
| Teodora Kostovic
|15/10/2026
| Rovereto (Octavos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Martyna Kubka
|13/10/2026
| Rovereto (Dieciseisavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Teodora Kostovic