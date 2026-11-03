Oksana Selekhmeteva - Teodora Kostovic, en directo hoy: sigue el partido de Chennai Open

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 6:55
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

La tenista española Oksana Selekhmeteva(122) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Chennai Open a la tenista serbia Teodora Kostovic(141) este martes no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2025 Rende (Octavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Teodora Kostovic

Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Courmayeur (Octavos de final) Elizara Yaneva 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Oksana Selekhmeteva
27/10/2026 Courmayeur (Dieciseisavos de final) Adrienn Nagy 0-2 (4-6, 2-6) Oksana Selekhmeteva
13/10/2026 Rovereto (Dieciseisavos de final) Lea Boskovic 2-0 (6-2, 7-6) Oksana Selekhmeteva
07/10/2026 Samsun (Octavos de final) Fiona Crawley 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Oksana Selekhmeteva
06/10/2026 Samsun (Dieciseisavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (5-7, 6-7) Oksana Selekhmeteva

Últimos Resultados de Teodora Kostovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Maria Timofeeva 2-0 (6-4, 6-1) Teodora Kostovic
25/10/2026 Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir) Anastasia Zakharova 0-2 (3-6, 2-6) Teodora Kostovic
24/10/2026 Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir) Yihan Qu 1-2 (3-6, 6-0, 3-6) Teodora Kostovic
15/10/2026 Rovereto (Octavos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Martyna Kubka
13/10/2026 Rovereto (Dieciseisavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (5-7, 6-7) Teodora Kostovic

Oksana Selekhmeteva gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Oksana Selekhmeteva gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Teodora Kostovic se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Teodora Kostovic se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Oksana Selekhmeteva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Oksana Selekhmeteva gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Teodora Kostovic gana el primer juego y domina 1-0

Teodora Kostovic gana el primer juego y domina 1-0

¡Break para Oksana Selekhmeteva en el juego inicial del primer set!

¡Break para Oksana Selekhmeteva en el juego inicial del primer set!

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