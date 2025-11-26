Olympiakos - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Olympiakos - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 26 de noviembre de 2025.
El Olympiakos, situado en la 32a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Karaiskakis Stadium ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el PSV Eindhoven, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|5
| Chelsea
| 10
| 5
|6
| Manchester City
| 10
| 5
|7
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|8
| Newcastle United
| 9
| 5
|9
| Real Madrid
| 9
| 4
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Galatasaray
| 9
| 5
|12
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|13
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|14
| Sporting CP
| 7
| 4
|15
| Barcelona
| 7
| 5
|16
| Qarabag FK
| 7
| 5
|17
| Atalanta
| 7
| 4
|18
| SSC Napoli
| 7
| 5
|19
| Marseille
| 6
| 5
|20
| Atlético
| 6
| 4
|21
| Juventus
| 6
| 5
|22
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|23
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|24
| Monaco
| 5
| 4
|25
| Pafos FC
| 5
| 4
|26
| Brujas
| 4
| 4
|27
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|28
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|29
| Benfica
| 3
| 5
|30
| Slavia Prague
| 3
| 5
|31
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|32
| Olympiacos
| 2
| 4
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Onces iniciales probables.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde; Arda Guler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
-Últimos Resultados del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 1-1
| PSV Eindhoven
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona