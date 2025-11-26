Olympiakos - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Olympiakos - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 16:00

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

El Olympiakos, situado en la 32a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Karaiskakis Stadium ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el PSV Eindhoven, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Inter 12 4
4 Borussia Dortmund 10 5
5 Chelsea 10 5
6 Manchester City 10 5
7 Paris Saint-Germain 9 4
8 Newcastle United 9 5
9 Real Madrid 9 4
10 Liverpool 9 4
11 Galatasaray 9 5
12 Tottenham Hotspur 8 4
13 Bayer Leverkusen 8 5
14 Sporting CP 7 4
15 Barcelona 7 5
16 Qarabag FK 7 5
17 Atalanta 7 4
18 SSC Napoli 7 5
19 Marseille 6 5
20 Atlético 6 4
21 Juventus 6 5
22 Union St.Gilloise 6 5
23 PSV Eindhoven 5 4
24 Monaco 5 4
25 Pafos FC 5 4
26 Brujas 4 4
27 Eintracht Frankfurt 4 4
28 Athletic Bilbao 4 5
29 Benfica 3 5
30 Slavia Prague 3 5
31 Bodoe/Glimt 2 5
32 Olympiacos 2 4
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 4
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde; Arda Guler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos Resultados del Olympiakos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos
17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona

