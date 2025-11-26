Olympiakos - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Olympiakos - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

El Olympiakos, situado en la 32a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Karaiskakis Stadium ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el PSV Eindhoven, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Borussia Dortmund 10 5 5 Chelsea 10 5 6 Manchester City 10 5 7 Paris Saint-Germain 9 4 8 Newcastle United 9 5 9 Real Madrid 9 4 10 Liverpool 9 4 11 Galatasaray 9 5 12 Tottenham Hotspur 8 4 13 Bayer Leverkusen 8 5 14 Sporting CP 7 4 15 Barcelona 7 5 16 Qarabag FK 7 5 17 Atalanta 7 4 18 SSC Napoli 7 5 19 Marseille 6 5 20 Atlético 6 4 21 Juventus 6 5 22 Union St.Gilloise 6 5 23 PSV Eindhoven 5 4 24 Monaco 5 4 25 Pafos FC 5 4 26 Brujas 4 4 27 Eintracht Frankfurt 4 4 28 Athletic Bilbao 4 5 29 Benfica 3 5 30 Slavia Prague 3 5 31 Bodoe/Glimt 2 5 32 Olympiacos 2 4 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Villarreal 1 5 35 Kairat Almaty 1 4 36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.

OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde; Arda Guler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos Resultados del Olympiakos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos 01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos 17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC

-Últimos Resultados del Real Madrid.