Osasuna - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 26 de octubre de 2025.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 10
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito, Lucas Torro, Jon Moncayola, Abel Bretones, Ruben Garcia, Victor Munoz, Ante Budimir.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
|04/02/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Celta
|13/08/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Osasuna
|06/03/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona