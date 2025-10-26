Osasuna - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Espanyol 18 10 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 13 Permanencia Osasuna 10 9 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito, Lucas Torro, Jon Moncayola, Abel Bretones, Ruben Garcia, Victor Munoz, Ante Budimir.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna 01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta 04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta 13/08/2023 LaLiga Celta 0-2 Osasuna 06/03/2023 LaLiga Osasuna 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.