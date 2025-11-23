Oviedo - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Rayo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 14 Permanencia Rayo 15 12 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Gerard Gumbau, Alvaro Garcia, Isi Palazon.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante

-Últimos Resultados del Rayo.