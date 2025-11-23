Oviedo - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Oviedo - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 9:00

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Rayo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
14 Permanencia Rayo 15 12
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Gerard Gumbau, Alvaro Garcia, Isi Palazon.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo

