Pedro Martinez - Luciano Darderi, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Pedro Martinez - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Argentina Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 23:00
Madrid, 13 de febrero de 2026.

El tenista Español Pedro Martinez(94) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Argentina Open al tenista Italiano Luciano Darderi(22) este sábado a las 00:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2025 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-2 (4-6, 1-6) Luciano Darderi
12/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 1-0 (6-3, 4-1) Luciano Darderi
24/06/2024 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (5-7, 5-7) Luciano Darderi

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Argentina Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (6-7, 4-6) Pedro Martinez
09/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Lautaro Midon 0-2 (4-6, 1-6) Pedro Martinez
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Adrian Mannarino
29/01/2026 Quimper (Octavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Sascha Gueymard-Wayenburg
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-4, 7-5) Arthur Bouquier

-Últimos Resultados de Luciano Darderi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Argentina Open (Octavos de final) Tomas Barrios 0-2 (1-6, 3-6) Luciano Darderi
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Luciano Darderi 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Jannik Sinner
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 1-3 (6-7, 6-3, 3-6, 4-6) Luciano Darderi
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 1-3 (3-6, 6-1, 4-6, 3-6) Luciano Darderi
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Cristian Garin 0-3 (6-7, 5-7, 6-7) Luciano Darderi

