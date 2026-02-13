Pedro Martinez - Luciano Darderi, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Pedro Martinez - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Argentina Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El tenista Español Pedro Martinez(94) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Argentina Open al tenista Italiano Luciano Darderi(22) este sábado a las 00:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2025
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Luciano Darderi
|12/01/2025
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 1-0 (6-3, 4-1)
| Luciano Darderi
|24/06/2024
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Luciano Darderi
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Argentina Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Pedro Martinez
|09/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Lautaro Midon
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Pedro Martinez
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adrian Mannarino
|29/01/2026
| Quimper (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sascha Gueymard-Wayenburg
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Arthur Bouquier
-Últimos Resultados de Luciano Darderi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Argentina Open (Octavos de final)
| Tomas Barrios
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Luciano Darderi
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-3 (6-7, 6-3, 3-6, 4-6)
| Luciano Darderi
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Baez
| 1-3 (3-6, 6-1, 4-6, 3-6)
| Luciano Darderi
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristian Garin
| 0-3 (6-7, 5-7, 6-7)
| Luciano Darderi