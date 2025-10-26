Rayo Vallecano - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Rayo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Deportivo Alavés este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Espanyol 18 10 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 11 Permanencia Alavés 12 9 12 Permanencia Rayo 11 9 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco; Calebe, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach, Youssef Enriquez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo 26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo 15/09/2023 LaLiga Rayo 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.