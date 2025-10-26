Rayo Vallecano - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 26 de octubre de 2025.
El Rayo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Deportivo Alavés este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Fran Perez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Carlos Vicente, Denis Suarez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Rayo
|26/10/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|10/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Rayo
|15/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla