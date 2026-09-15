Rayo Vallecano 2 - 1 Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 21:00
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Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Rayo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Butarque ante Espanyol este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Giorgi Tsitaishvili, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Gabriel Moscardo, Marcos Fernandez, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol
31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo
21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante

90' +10 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +10 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +10 Posesión de balón: Rayo Vallecano: 54 %, Espanyol: 46 %.

90' +10 Posesión de balón: Rayo Vallecano: 54 %, Espanyol: 46 %.

90' +10 Alexandre Zurawski ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

90' +10 Alexandre Zurawski ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

90' +8 Mano de Omar El Hilali.

90' +8 Mano de Omar El Hilali.

90' +8 ¡EXPULSADO! - Omar El Hilali toca el balón con la mano y termina siendo expulsado.

90' +8 ¡EXPULSADO! - Omar El Hilali toca el balón con la mano y termina siendo expulsado.

90' +7 Saque de portería para Rayo Vallecano.

90' +7 Saque de portería para Rayo Vallecano.

90' +7 Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

90' +7 Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

90' +7 Marcos Fernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

90' +7 Marcos Fernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

90' +6 Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

90' +6 Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

90' +6 Espanyol intenta crear peligro.

90' +6 Espanyol intenta crear peligro.

90' +6 Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +6 Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +6 Omar El Hilali es penalizado por empujar a Alexandre Zurawski

90' +6 Omar El Hilali es penalizado por empujar a Alexandre Zurawski

90' +5 Adria Pedrosa Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

90' +5 Adria Pedrosa Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

90' +5 Saque de portería para Espanyol.

90' +5 Saque de portería para Espanyol.

90' +5 Alexandre Zurawski (Rayo Vallecano) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

90' +5 Alexandre Zurawski (Rayo Vallecano) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

90' +4 Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +4 Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +4 Se reanuda el partido.

90' +4 Se reanuda el partido.

90' +3 Ivan Balliu se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

90' +3 Ivan Balliu se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

90' +3 El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

90' +3 El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

90' +2 Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo.

90' +2 Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo.

90' +2 Un remate de Bryan Zaragoza es rechazado.

90' +2 Un remate de Bryan Zaragoza es rechazado.

90' +2 Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

90' +2 Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

90' +1 Tarjeta amarilla para Alexandre Zurawski por una dura entrada.

90' +1 Tarjeta amarilla para Alexandre Zurawski por una dura entrada.

90' +1 Entrada temeraria. Dura falta cometida por Alexandre Zurawski sobre Omar El Hilali.

90' +1 Entrada temeraria. Dura falta cometida por Alexandre Zurawski sobre Omar El Hilali.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Posesión de balón: Rayo Vallecano: 56 %, Espanyol: 44 %.

90' +1 Posesión de balón: Rayo Vallecano: 56 %, Espanyol: 44 %.

90' +1 Espanyol tiene el control del balón.

90' +1 Espanyol tiene el control del balón.

90' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

90' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

90' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

90' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

90' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

90' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

89' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

89' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

89' Saque de portería para Rayo Vallecano.

89' Saque de portería para Rayo Vallecano.

89' Bryan Zaragoza (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

89' Bryan Zaragoza (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

89' Espanyol intenta crear peligro.

89' Espanyol intenta crear peligro.

88' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

88' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

88' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

88' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

88' Espanyol tiene el control del balón.

88' Espanyol tiene el control del balón.

87' El árbitro pita tiro libre a Pol Lozano (Espanyol) por zancadillear a Alexandre Zurawski.

87' El árbitro pita tiro libre a Pol Lozano (Espanyol) por zancadillear a Alexandre Zurawski.

85' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 56 %, Espanyol: 44 %.

85' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 56 %, Espanyol: 44 %.

86' Andrei Ratiu es penalizado por empujar a Bryan Zaragoza

86' Andrei Ratiu es penalizado por empujar a Bryan Zaragoza

86' Quilindschy Hartman Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

86' Quilindschy Hartman Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

86' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

86' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

85' Espanyol intenta crear peligro.

85' Espanyol intenta crear peligro.

85' Espanyol intenta crear peligro.

85' Espanyol intenta crear peligro.

85' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

85' A las manos de Marko Dmitrovic, que sale y se apodera del balón.

85' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

85' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

84' Espanyol intenta crear peligro.

84' Espanyol intenta crear peligro.

84' Cambio táctico. Álvaro García es sustituido por Ivan Balliu.

84' Cambio táctico. Álvaro García es sustituido por Ivan Balliu.

84' Cambio táctico. Urko Gonzalez de Zarate es sustituido por Pol Lozano.

84' Cambio táctico. Urko Gonzalez de Zarate es sustituido por Pol Lozano.

83' Fuera de juego señalado a Roberto Fernandez (Espanyol).

83' Fuera de juego señalado a Roberto Fernandez (Espanyol).

83' Espanyol tiene el control del balón.

83' Espanyol tiene el control del balón.

83' Saque de portería para Espanyol.

83' Saque de portería para Espanyol.

82' Urko Gonzalez de Zarate (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Alexandre Zurawski.

82' Urko Gonzalez de Zarate (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Alexandre Zurawski.

82' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

82' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

82' Espanyol intenta crear peligro.

82' Espanyol intenta crear peligro.

81' Espanyol tiene el control del balón.

81' Espanyol tiene el control del balón.

81' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo.

81' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo.

81' Un remate de Urko Gonzalez de Zarate es rechazado.

81' Un remate de Urko Gonzalez de Zarate es rechazado.

80' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Gnangoro Bouare sobre Bryan Zaragoza.

80' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Gnangoro Bouare sobre Bryan Zaragoza.

80' Tarjeta amarilla para Gnangoro Bouare por una dura entrada.

80' Tarjeta amarilla para Gnangoro Bouare por una dura entrada.

80' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 58 %, Espanyol: 42 %.

80' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 58 %, Espanyol: 42 %.

80' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

80' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

80' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

80' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

80' Espanyol intenta crear peligro.

80' Espanyol intenta crear peligro.

79' Saque de portería para Espanyol.

79' Saque de portería para Espanyol.

79' Pedro Diaz remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

79' Pedro Diaz remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

79' Urko Gonzalez de Zarate hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

79' Urko Gonzalez de Zarate hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

79' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

79' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

79' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

79' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

78' Quilindschy Hartman alivia la presión con un despeje.

78' Quilindschy Hartman alivia la presión con un despeje.

78' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Espanyol intenta crear peligro.

78' Espanyol intenta crear peligro.

77' Andrei Ratiu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Andrei Ratiu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Espanyol intenta crear peligro.

77' Espanyol intenta crear peligro.

77' Espanyol tiene el control del balón.

77' Espanyol tiene el control del balón.

77' Cambio táctico. Giorgi Tsitaishvili es sustituido por Fran Perez.

77' Cambio táctico. Giorgi Tsitaishvili es sustituido por Fran Perez.

76' Cambio táctico. Sergio Camello es sustituido por Alexandre Zurawski.

76' Cambio táctico. Sergio Camello es sustituido por Alexandre Zurawski.

77' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

77' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

76' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

76' Espanyol intenta crear peligro.

76' Espanyol intenta crear peligro.

76' Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

76' Clemens Riedel hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

75' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

75' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

75' Espanyol intenta crear peligro.

75' Espanyol intenta crear peligro.

75' El árbitro pita tiro libre a Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano) por zancadillear a Edu Exposito.

75' El árbitro pita tiro libre a Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano) por zancadillear a Edu Exposito.

75' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 60 %, Espanyol: 40 %.

75' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 60 %, Espanyol: 40 %.

75' Se reanuda el partido.

75' Se reanuda el partido.

74' Cambio táctico. Javi Hernandez es sustituido por Alex Calatrava.

74' Cambio táctico. Javi Hernandez es sustituido por Alex Calatrava.

72' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

72' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

70' El árbitro no tolera las protestas de Pathe Ciss, que termina recibiendo la amonestación.

70' El árbitro no tolera las protestas de Pathe Ciss, que termina recibiendo la amonestación.

72' Clemens Riedel es penalizado por empujar a Sergio Camello

72' Clemens Riedel es penalizado por empujar a Sergio Camello

71' Espanyol intenta crear peligro.

71' Espanyol intenta crear peligro.

71' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

71' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

70' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

70' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

70' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 61 %, Espanyol: 39 %.

70' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 61 %, Espanyol: 39 %.

70' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Espanyol intenta crear peligro.

70' Espanyol intenta crear peligro.

69' Saque de portería para Rayo Vallecano.

69' Saque de portería para Rayo Vallecano.

69' Edu Exposito (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

69' Edu Exposito (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

69' Centro de Marcos Fernandez Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

69' Centro de Marcos Fernandez Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

69' Espanyol intenta crear peligro.

69' Espanyol intenta crear peligro.

69' Saque de portería para Rayo Vallecano.

69' Saque de portería para Rayo Vallecano.

68' Edu Exposito (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

68' Edu Exposito (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

68' Roberto Fernandez crea una ocasión de gol para su compañero.

68' Roberto Fernandez crea una ocasión de gol para su compañero.

68' Espanyol intenta crear peligro.

68' Espanyol intenta crear peligro.

68' Espanyol tiene el control del balón.

68' Espanyol tiene el control del balón.

67' Tarjeta amarilla para Giorgi Tsitaishvili por una dura entrada.

67' Tarjeta amarilla para Giorgi Tsitaishvili por una dura entrada.

67' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Giorgi Tsitaishvili sobre Clemens Riedel.

67' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Giorgi Tsitaishvili sobre Clemens Riedel.

66' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

66' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

66' Espanyol intenta crear peligro.

66' Espanyol intenta crear peligro.

65' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

65' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

65' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 62 %, Espanyol: 38 %.

65' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 62 %, Espanyol: 38 %.

65' Espanyol intenta crear peligro.

65' Espanyol intenta crear peligro.

63' Marcos Fernandez (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Gnangoro Bouare.

63' Marcos Fernandez (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Gnangoro Bouare.

64' Marcos Fernandez agarra a un jugador rival y es amonestado.

64' Marcos Fernandez agarra a un jugador rival y es amonestado.

63' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

63' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

63' Buen disparo de Javi Hernandez que va a puerta, pero detiene el portero.

63' Buen disparo de Javi Hernandez que va a puerta, pero detiene el portero.

63' Espanyol intenta crear peligro.

63' Espanyol intenta crear peligro.

62' Espanyol tiene el control del balón.

62' Espanyol tiene el control del balón.

62' Marcos Fernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

62' Marcos Fernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

62' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

62' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

60' Cambio táctico. Unai López es sustituido por Gnangoro Bouare.

60' Cambio táctico. Unai López es sustituido por Gnangoro Bouare.

60' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 62 %, Espanyol: 38 %.

60' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 62 %, Espanyol: 38 %.

61' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

61' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Cambio táctico. Mujaid Sadick es sustituido por Oscar Valentin.

60' Cambio táctico. Mujaid Sadick es sustituido por Oscar Valentin.

60' Adria Pedrosa rechaza con éxito el disparo.

60' Adria Pedrosa rechaza con éxito el disparo.

60' Un remate de Marcos Fernandez es rechazado.

60' Un remate de Marcos Fernandez es rechazado.

60' Espanyol inicia un contraataque.

60' Espanyol inicia un contraataque.

60' Javi Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

60' Javi Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

59' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

59' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

59' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

59' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

59' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

59' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

59' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

58' Pedro Diaz Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

58' Pedro Diaz Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

58' Marcos Fernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

58' Marcos Fernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

58' ¡Parada crucial del Emil Audero!

58' ¡Parada crucial del Emil Audero!

58' Clemens Riedel dispara desde fuera del área, pero Emil Audero logra controlar el balón.

58' Clemens Riedel dispara desde fuera del área, pero Emil Audero logra controlar el balón.

57' Espanyol intenta crear peligro.

57' Espanyol intenta crear peligro.

57' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

57' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

57' Espanyol tiene el control del balón.

57' Espanyol tiene el control del balón.

57' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

57' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

57' Unai López Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

57' Unai López Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

57' Espanyol inicia un contraataque.

57' Espanyol inicia un contraataque.

56' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

56' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

55' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 64 %, Espanyol: 36 %.

55' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 64 %, Espanyol: 36 %.

56' Mano de Urko Gonzalez de Zarate.

56' Mano de Urko Gonzalez de Zarate.

54' Asistencia de Javi Hernandez en el gol.

54' Asistencia de Javi Hernandez en el gol.

54' G O O O O O O L - marca el Espanyol.

54' G O O O O O O L - marca el Espanyol.

54' Espanyol intenta crear peligro.

54' Espanyol intenta crear peligro.

53' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

53' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

53' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

53' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

53' Leandro Cabrera rechaza con éxito el disparo.

53' Leandro Cabrera rechaza con éxito el disparo.

53' Un remate de Andrei Ratiu es rechazado.

53' Un remate de Andrei Ratiu es rechazado.

53' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

53' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

52' El árbitro pita tiro libre a Álvaro García (Rayo Vallecano) por zancadillear a Edu Exposito.

52' El árbitro pita tiro libre a Álvaro García (Rayo Vallecano) por zancadillear a Edu Exposito.

52' Marko Dmitrovic alivia la presión con un despeje.

52' Marko Dmitrovic alivia la presión con un despeje.

52' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

52' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

52' Unai López alivia la presión con un despeje.

52' Unai López alivia la presión con un despeje.

51' Espanyol intenta crear peligro.

51' Espanyol intenta crear peligro.

51' Marcos Fernandez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

51' Marcos Fernandez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

51' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 66 %, Espanyol: 34 %.

51' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 66 %, Espanyol: 34 %.

51' Mujaid Sadick rechaza con éxito el disparo.

51' Mujaid Sadick rechaza con éxito el disparo.

51' Un remate de Javi Hernandez es rechazado.

51' Un remate de Javi Hernandez es rechazado.

51' Centro de Bryan Zaragoza Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

51' Centro de Bryan Zaragoza Espanyol que llega con éxito a un compañero en el área.

51' Espanyol inicia un contraataque.

51' Espanyol inicia un contraataque.

50' Omar El Hilali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

50' Omar El Hilali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

50' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

50' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

50' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

49' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

49' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

49' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón.

49' A las manos de Emil Audero, que sale y se apodera del balón.

49' Espanyol intenta crear peligro.

49' Espanyol intenta crear peligro.

49' Florian Lejeune rechaza con éxito el disparo.

49' Florian Lejeune rechaza con éxito el disparo.

49' Un remate de Marcos Fernandez es rechazado.

49' Un remate de Marcos Fernandez es rechazado.

48' Espanyol intenta crear peligro.

48' Espanyol intenta crear peligro.

48' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Álvaro García alivia la presión con un despeje.

48' Álvaro García alivia la presión con un despeje.

48' Saque de portería para Espanyol.

48' Saque de portería para Espanyol.

47' Unai López ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

47' Unai López ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

47' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Unai López.

47' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Unai López.

46' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

46' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

46' Cambio táctico. Rafel Bauza es sustituido por Bryan Zaragoza.

46' Cambio táctico. Rafel Bauza es sustituido por Bryan Zaragoza.

46' Cambio táctico. Gabriel Moscardo es sustituido por Edu Exposito.

46' Cambio táctico. Gabriel Moscardo es sustituido por Edu Exposito.

46' Cambio táctico. Roger Hinojo es sustituido por Marcos Fernandez.

46' Cambio táctico. Roger Hinojo es sustituido por Marcos Fernandez.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +5 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +5 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +5 Posesión de balón: Rayo Vallecano: 68 %, Espanyol: 32 %.

45' +5 Posesión de balón: Rayo Vallecano: 68 %, Espanyol: 32 %.

45' +4 Roger Hinojo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +4 Roger Hinojo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +4 Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +4 Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +4 Saque de portería para Espanyol.

45' +4 Saque de portería para Espanyol.

45' +4 Álvaro García remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +4 Álvaro García remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +2 ¡A centímetros! Una volea de Sergio Camello pega en el poste.

45' +2 ¡A centímetros! Una volea de Sergio Camello pega en el poste.

45' +3 Entrada temeraria. Dura falta cometida por Unai López sobre Rafel Bauza.

45' +3 Entrada temeraria. Dura falta cometida por Unai López sobre Rafel Bauza.

45' +3 Tarjeta amarilla para Unai López por una dura entrada.

45' +3 Tarjeta amarilla para Unai López por una dura entrada.

45' +2 Centro de Andrei Ratiu Rayo Vallecano que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +2 Centro de Andrei Ratiu Rayo Vallecano que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +2 Rayo Vallecano intenta crear peligro.

45' +2 Rayo Vallecano intenta crear peligro.

45' +2 Rayo Vallecano inicia un contraataque.

45' +2 Rayo Vallecano inicia un contraataque.

45' +2 Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +2 Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Omar El Hilali se impone a Álvaro García en un duelo aéreo.

45' +1 Omar El Hilali se impone a Álvaro García en un duelo aéreo.

45' +1 Saque de portería para Espanyol.

45' +1 Saque de portería para Espanyol.

45' +1 Giorgi Tsitaishvili remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +1 Giorgi Tsitaishvili remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +1 Rayo Vallecano intenta crear peligro.

45' +1 Rayo Vallecano intenta crear peligro.

45' +1 Pathe Ciss hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +1 Pathe Ciss hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 70 %, Espanyol: 30 %.

45' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 70 %, Espanyol: 30 %.

45' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

45' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

45' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje.

45' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje.

45' Gabriel Moscardo (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

45' Gabriel Moscardo (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

44' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

44' Saque de portería para Espanyol.

44' Saque de portería para Espanyol.

44' Adria Pedrosa remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

44' Adria Pedrosa remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

43' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

43' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

43' Quilindschy Hartman (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Andrei Ratiu.

43' Quilindschy Hartman (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Andrei Ratiu.

43' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

43' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

42' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

42' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

41' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

41' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

41' Espanyol tiene el control del balón.

41' Espanyol tiene el control del balón.

40' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

40' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

40' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 70 %, Espanyol: 30 %.

40' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 70 %, Espanyol: 30 %.

40' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

40' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

39' Espanyol tiene el control del balón.

39' Espanyol tiene el control del balón.

39' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

39' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

39' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

39' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

38' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Pedro Diaz.

38' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Pedro Diaz.

38' Pedro Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

38' Pedro Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

37' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

37' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

37' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

37' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

37' Saque de portería para Rayo Vallecano.

37' Saque de portería para Rayo Vallecano.

37' Javi Hernandez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

37' Javi Hernandez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

35' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 68 %, Espanyol: 32 %.

35' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 68 %, Espanyol: 32 %.

36' Sergio Camello (Rayo Vallecano) hace un disparo que va desviado.

36' Sergio Camello (Rayo Vallecano) hace un disparo que va desviado.

36' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

36' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

36' Pedro Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Pedro Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Espanyol intenta crear peligro.

36' Espanyol intenta crear peligro.

35' Leandro Cabrera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Leandro Cabrera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

35' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

35' Mano de Omar El Hilali.

35' Mano de Omar El Hilali.

34' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

34' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

34' Saque de portería para Espanyol.

34' Saque de portería para Espanyol.

34' Giorgi Tsitaishvili remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

34' Giorgi Tsitaishvili remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

33' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

33' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

33' Roger Hinojo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Roger Hinojo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

33' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

33' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

33' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

32' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

32' Clemens Riedel alivia la presión con un despeje.

32' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

32' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

32' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

32' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

32' Roger Hinojo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

32' Roger Hinojo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

32' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

32' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

32' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

32' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

31' Espanyol intenta crear peligro.

31' Espanyol intenta crear peligro.

31' Espanyol tiene el control del balón.

31' Espanyol tiene el control del balón.

31' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

31' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

30' El árbitro pita tiro libre a Álvaro García (Rayo Vallecano) por zancadillear a Urko Gonzalez de Zarate.

30' El árbitro pita tiro libre a Álvaro García (Rayo Vallecano) por zancadillear a Urko Gonzalez de Zarate.

30' Espanyol tiene el control del balón.

30' Espanyol tiene el control del balón.

30' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Espanyol: 28 %.

30' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Espanyol: 28 %.

30' Se reanuda el partido.

30' Se reanuda el partido.

28' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

28' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

26' Asistencia de Álvaro García en el gol.

26' Asistencia de Álvaro García en el gol.

26' G O O O O O O L - marca el Rayo Vallecano.

26' G O O O O O O L - marca el Rayo Vallecano.

26' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

26' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Espanyol: 28 %.

25' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Espanyol: 28 %.

25' Saque de portería para Rayo Vallecano.

25' Saque de portería para Rayo Vallecano.

25' Javi Hernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

25' Javi Hernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

25' Urko Gonzalez de Zarate crea una ocasión de gol para su compañero.

25' Urko Gonzalez de Zarate crea una ocasión de gol para su compañero.

25' Espanyol intenta crear peligro.

25' Espanyol intenta crear peligro.

25' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

25' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

24' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

24' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

24' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

24' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

23' Leandro Cabrera rechaza con éxito el disparo.

23' Leandro Cabrera rechaza con éxito el disparo.

23' [player 1] (Rayo Vallecano) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

23' [player 1] (Rayo Vallecano) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

23' Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) saca el córner desde la derecha.

23' Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) saca el córner desde la derecha.

22' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

22' Leandro Cabrera alivia la presión con un despeje.

22' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

22' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

22' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

22' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

22' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Álvaro García.

22' El árbitro pita tiro libre a Leandro Cabrera (Espanyol) por zancadillear a Álvaro García.

21' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

21' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

21' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

21' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

21' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

21' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

20' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

20' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

20' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

20' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

20' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 67 %, Espanyol: 33 %.

20' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 67 %, Espanyol: 33 %.

20' Saque de portería para Rayo Vallecano.

20' Saque de portería para Rayo Vallecano.

20' Rafel Bauza remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

20' Rafel Bauza remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

19' Espanyol intenta crear peligro.

19' Espanyol intenta crear peligro.

19' Espanyol tiene el control del balón.

19' Espanyol tiene el control del balón.

19' Quilindschy Hartman alivia la presión con un despeje.

19' Quilindschy Hartman alivia la presión con un despeje.

19' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

19' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

19' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

19' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

19' Javi Hernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

19' Javi Hernandez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

18' Andrei Ratiu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

18' Andrei Ratiu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

18' Rafel Bauza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Rafel Bauza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Saque de portería para Rayo Vallecano.

18' Saque de portería para Rayo Vallecano.

17' Roberto Fernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

17' Roberto Fernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

17' Espanyol intenta crear peligro.

17' Espanyol intenta crear peligro.

16' Fuera de juego señalado a Omar El Hilali (Espanyol).

16' Fuera de juego señalado a Omar El Hilali (Espanyol).

16' Entrada peligrosa de Sergio Camello (Rayo Vallecano) sobre Omar El Hilali.

16' Entrada peligrosa de Sergio Camello (Rayo Vallecano) sobre Omar El Hilali.

15' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

15' Roger Hinojo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

15' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

15' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 75 %, Espanyol: 25 %.

15' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 75 %, Espanyol: 25 %.

15' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

15' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

14' Pathe Ciss hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Pathe Ciss hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Espanyol tiene el control del balón.

14' Espanyol tiene el control del balón.

14' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

14' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

14' Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) va demasiado lejos y derriba a Omar El Hilali.

14' Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) va demasiado lejos y derriba a Omar El Hilali.

13' Omar El Hilali Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

13' Omar El Hilali Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

13' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

13' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

13' Se reanuda el partido.

13' Se reanuda el partido.

12' Rafel Bauza (Espanyol) se retira del terreno de juego sangrando por la nariz.

12' Rafel Bauza (Espanyol) se retira del terreno de juego sangrando por la nariz.

12' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

12' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

12' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Espanyol tiene el control del balón.

11' Espanyol tiene el control del balón.

11' Saque de portería para Espanyol.

11' Saque de portería para Espanyol.

11' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

11' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

10' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Pathe Ciss.

10' Rafel Bauza (Espanyol) va demasiado lejos y derriba a Pathe Ciss.

10' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

10' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

10' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 77 %, Espanyol: 23 %.

10' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 77 %, Espanyol: 23 %.

9' Saque de portería para Espanyol.

9' Saque de portería para Espanyol.

9' Adria Pedrosa saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

9' Adria Pedrosa saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

8' Gabriel Moscardo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

8' Gabriel Moscardo Espanyol intercepta un centro dirigido al área.

8' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

8' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

8' Espanyol intenta crear peligro.

8' Espanyol intenta crear peligro.

8' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Adria Pedrosa.

8' El árbitro pita tiro libre a Omar El Hilali (Espanyol) por zancadillear a Adria Pedrosa.

6' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

6' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

6' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 77 %, Espanyol: 23 %.

6' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 77 %, Espanyol: 23 %.

3' Florian Lejeune rechaza con éxito el disparo.

3' Florian Lejeune rechaza con éxito el disparo.

3' Un remate de Pedro Diaz es rechazado.

3' Un remate de Pedro Diaz es rechazado.

3' Asistencia de Pedro Diaz en el gol.

3' Asistencia de Pedro Diaz en el gol.

3' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

3' G O O O O O O L - marca el Rayo Vallecano.

3' G O O O O O O L - marca el Rayo Vallecano.

3' Gabriel Moscardo es penalizado por empujar a Pedro Diaz

3' Gabriel Moscardo es penalizado por empujar a Pedro Diaz

2' Espanyol intenta crear peligro.

2' Espanyol intenta crear peligro.

2' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

2' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.

1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Butarque. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Butarque. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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