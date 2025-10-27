Real Betis - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de octubre de 2025.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Atlético de Madrid este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alejandro Baena.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético 03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis 20/08/2023 LaLiga Betis 0-0 Atlético 02/04/2023 LaLiga Atlético 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.