Real Betis - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 27 octubre 2025 20:17

Madrid, 27 de octubre de 2025.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Atlético de Madrid este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alejandro Baena.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético
03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis
20/08/2023 LaLiga Betis 0-0 Atlético
02/04/2023 LaLiga Atlético 1-0 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid

Contador

Contenido patrocinado