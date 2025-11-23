Real Betis - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 11:17

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Girona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Hugo Rincon, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2025 LaLiga Girona 1-3 Betis
15/08/2024 LaLiga Betis 1-1 Girona
31/03/2024 LaLiga Girona 3-2 Betis
21/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Girona
28/05/2023 LaLiga Girona 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia

