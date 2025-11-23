Real Betis - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de noviembre de 2025.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Girona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Hugo Rincon, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Betis
|15/08/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|31/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-2
| Betis
|21/12/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|28/05/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia