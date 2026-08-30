Real Madrid - Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Málaga este domingo a las 17:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Rafa Rodriguez, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquin Munoz, Chupe.
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
|20/06/2026
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Malaga
|14/06/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Almeria
|10/06/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Las Palmas