Real Madrid - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de agosto de 2025.
El Real Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Mallorca este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Toni Lato; Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|18/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Real Madrid
|13/04/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Madrid
|03/01/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Mallorca
|05/02/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca