Real Madrid - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Publicado: sábado, 30 agosto 2025 21:02
Madrid, 30 de agosto de 2025.

El Real Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Mallorca este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Toni Lato; Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid
13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid
03/01/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Mallorca
05/02/2023 LaLiga Mallorca 1-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca

