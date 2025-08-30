Real Madrid - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de agosto de 2025.

El Real Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Mallorca este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Toni Lato; Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid 13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid 03/01/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Mallorca 05/02/2023 LaLiga Mallorca 1-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.