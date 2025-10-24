Real Sociedad - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de octubre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Sevilla este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin; Goncalo Guedes, Brais Mendez, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi, Sergio Gomez, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Fabio Cardoso, Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Alexis Sanchez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Isaac Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Sevilla
|03/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Sociedad
|02/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Real Sociedad
|26/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|04/06/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla