Rei Sakamoto - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Rei Sakamoto - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Rei Sakamoto - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 19:00
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista Japonés Rei Sakamoto(164) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(10) este sábado a las 20:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rei Sakamoto.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Rei Sakamoto
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Vit Kopriva 2-0 (6-4, 7-6) Rei Sakamoto
21/02/2026 New Delhi (Semifinal) Oliver Crawford 2-0 (6-4, 6-3) Rei Sakamoto
20/02/2026 New Delhi (Cuartos de final) Federico Cina 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Rei Sakamoto
19/02/2026 New Delhi (Octavos de final) Alastair Gray 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) Rei Sakamoto

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jack Draper 0-2 (1-6, 5-7) Daniil Medvedev
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4) Alex Michelsen
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-0) Sebastian Baez

