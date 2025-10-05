Sevilla - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

domingo, 5 octubre 2025

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 7
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Athletic Bilbao 13 8
6 Conference League Atlético 12 7
10 Permanencia Sevilla 10 7
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 7
20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Fabio Cardoso, Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Alexis Sanchez, Isaac Romero, Ruben Vargas.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona
20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla
26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona
29/09/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Sevilla
05/02/2023 LaLiga Barcelona 3-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona

