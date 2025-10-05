Sevilla - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 7 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 10 Permanencia Sevilla 10 7 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Fabio Cardoso, Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo; Alexis Sanchez, Isaac Romero, Ruben Vargas.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona 20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla 26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona 29/09/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Sevilla 05/02/2023 LaLiga Barcelona 3-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Barcelona.