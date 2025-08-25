Sevilla - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de agosto de 2025.

El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Getafe este lunes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Espanyol 4 2 5 Champions Betis 4 2 6 Europa League Rayo 3 1 7 Europa League Getafe 3 1 8 Conference League Athletic Bilbao 3 1 17 Permanencia Sevilla 0 1 18 Descenso Levante 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Kike Salas, Jose Angel Carmona; Lucien Agoume, Djibril Sow, Dodi Lukebakio, Ruben Vargas, Chidera Ejuke, Akor Adams.

GETAFE: David Soria; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico, Davinchi; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2025 LaLiga Getafe 0-0 Sevilla 14/09/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Getafe 30/03/2024 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 16/12/2023 LaLiga Sevilla 0-3 Getafe 19/03/2023 LaLiga Getafe 2-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 13/05/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Las Palmas 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Getafe.