Sevilla - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de agosto de 2025.
El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Getafe este lunes a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Espanyol
| 4
| 2
|5
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|6
| Europa League
| Rayo
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Getafe
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Kike Salas, Jose Angel Carmona; Lucien Agoume, Djibril Sow, Dodi Lukebakio, Ruben Vargas, Chidera Ejuke, Akor Adams.
GETAFE: David Soria; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico, Davinchi; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Sevilla
|14/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Getafe
|30/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|16/12/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Getafe
|19/03/2023
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|13/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Las Palmas
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe