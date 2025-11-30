Sevilla - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 11:17

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 34 14
2 Champions Real Madrid 32 13
3 Champions Atlético 31 14
4 Champions Villarreal 29 13
5 Europa League Betis 21 13
6 Conference League Espanyol 21 13
10 Permanencia Sevilla 16 13
18 Descenso Girona 11 13
19 Descenso Levante 9 14
20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Marcao, Jose Angel Carmona; Lucien Agoume, Batista Mendy, Alexis Sanchez, Gerard Fernandez, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla
06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis
28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla
12/11/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Betis
21/05/2023 LaLiga Sevilla 0-0 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis

