Sevilla - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|4
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|10
| Permanencia
| Sevilla
| 16
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Marcao, Jose Angel Carmona; Lucien Agoume, Batista Mendy, Alexis Sanchez, Gerard Fernandez, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Sevilla
|06/10/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Betis
|28/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Sevilla
|12/11/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|21/05/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 0-0
| Betis
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis