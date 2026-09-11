Sevilla - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports- ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 19:32
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Madrid, 11 de septiembre de 2026.

El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Valencia este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Alavés 10 4
3 Champions Real Madrid 9 4
4 Champions Betis 9 4
5 Europa League Deportivo 8 4
6 Conference League Atlético 7 4
7 Permanencia Sevilla 7 4
18 Descenso Malaga 2 4
19 Descenso Elche 1 4
20 Descenso Valencia 1 4

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucien Agoume; Isaac Romero, Robbie Ure.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Jose Gaya, Cesar Tarrega, Pablo Maffeo; Pepelu, Javier Guerra, Filip Ugrinic, Harvey Elliott, Ryunosuke Sato, Arnaut Danjuma.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla
11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia
17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
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