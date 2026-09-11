Sevilla - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 11 de septiembre de 2026.

El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Valencia este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 4 3 Champions Real Madrid 9 4 4 Champions Betis 9 4 5 Europa League Deportivo 8 4 6 Conference League Atlético 7 4 7 Permanencia Sevilla 7 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 4 20 Descenso Valencia 1 4

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucien Agoume; Isaac Romero, Robbie Ure.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Jose Gaya, Cesar Tarrega, Pablo Maffeo; Pepelu, Javier Guerra, Filip Ugrinic, Harvey Elliott, Ryunosuke Sato, Arnaut Danjuma.

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