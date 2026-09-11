Sevilla - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 11 de septiembre de 2026.
El Sevilla, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Valencia este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
|Zona
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Champions
|Barcelona
|12
|4
|2
|Champions
|Alavés
|10
|4
|3
|Champions
|Real Madrid
|9
|4
|4
|Champions
|Betis
|9
|4
|5
|Europa League
|Deportivo
|8
|4
|6
|Conference League
|Atlético
|7
|4
|7
|Permanencia
|Sevilla
|7
|4
|18
|Descenso
|Malaga
|2
|4
|19
|Descenso
|Elche
|1
|4
|20
|Descenso
|Valencia
|1
|4
Onces iniciales probables
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucien Agoume; Isaac Romero, Robbie Ure.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Jose Gaya, Cesar Tarrega, Pablo Maffeo; Pepelu, Javier Guerra, Filip Ugrinic, Harvey Elliott, Ryunosuke Sato, Arnaut Danjuma.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|21/03/2026
|LaLiga
|Sevilla
|0-2
|Valencia
|07/12/2025
|LaLiga
|Valencia
|1-1
|Sevilla
|11/04/2025
|LaLiga
|Valencia
|1-0
|Sevilla
|11/01/2025
|LaLiga
|Sevilla
|1-1
|Valencia
|17/02/2024
|LaLiga
|Valencia
|0-0
|Sevilla
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|06/09/2026
|LaLiga
|Espanyol
|1-1
|Sevilla
|29/08/2026
|LaLiga
|Sevilla
|1-3
|Atlético
|22/08/2026
|LaLiga
|Athletic Bilbao
|1-3
|Sevilla
|15/08/2026
|LaLiga
|Sevilla
|2-1
|Rayo
|23/05/2026
|LaLiga
|Celta
|1-0
|Sevilla
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|06/09/2026
|LaLiga
|Valencia
|0-5
|Barcelona
|30/08/2026
|LaLiga
|Deportivo
|3-1
|Valencia
|25/08/2026
|LaLiga
|Valencia
|0-1
|Betis
|22/08/2026
|LaLiga
|Valencia
|0-0
|Celta
|23/05/2026
|LaLiga
|Valencia
|3-1
|Barcelona