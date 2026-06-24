Suiza - Canadá, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Suiza - Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Suiza, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá ante Canadá este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Bosnia y Herzegovina, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Canadá ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 6 - 0 cosechada como local contra Qatar, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SUIZA: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Johan Manzambi, Djibril Sow, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Breel Embolo.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

-Últimos Resultados de Canadá.