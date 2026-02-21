Taylor Fritz - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Taylor Fritz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Estadounidense Tommy Paul(24) este sábado a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/02/2024 Delray Beach Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (6-2, 6-3) Tommy Paul 04/03/2023 Mexican Open (Semifinal) Tommy Paul 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar 15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton 14/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 7-6) Marin Cilic 13/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Sebastian Korda 12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima

-Últimos Resultados de Tommy Paul.