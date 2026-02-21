Taylor Fritz - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Taylor Fritz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
El tenista Estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Estadounidense Tommy Paul(24) este sábado a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2024
| Delray Beach Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tommy Paul
|04/03/2023
| Mexican Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marin Cilic
|13/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Sebastian Korda
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Brandon Nakashima
-Últimos Resultados de Tommy Paul.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Tommy Paul
|18/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Tommy Paul
|13/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Miomir Kecmanovic
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)
| Jenson Brooksby
|07/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Zsombor Piros
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Tommy Paul