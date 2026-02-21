Taylor Fritz - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Delray Beach Open

Taylor Fritz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Delray Beach Open
Taylor Fritz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Delray Beach Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 febrero 2026 1:02
Seguir en

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Taylor Fritz(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Delray Beach Open al tenista Estadounidense Tommy Paul(24) este sábado a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2024 Delray Beach Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (6-2, 6-3) Tommy Paul
04/03/2023 Mexican Open (Semifinal) Tommy Paul 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 7-6) Marin Cilic
13/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Sebastian Korda
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima

-Últimos Resultados de Tommy Paul.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (6-7, 3-6) Tommy Paul
18/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Tommy Paul
13/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Tommy Paul 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Miomir Kecmanovic
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) Jenson Brooksby
07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Zsombor Piros 0-2 (6-7, 3-6) Tommy Paul

Contador

Contenido patrocinado