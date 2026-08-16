Taylor Townsend - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Taylor Townsend - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Taylor Townsend(110) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Kazakha Elena Rybakina(2) este domingo no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2024
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (3-6, 7-6, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Taylor Townsend
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Camila Osorio
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (7-6, 6-7, 4-6)
| Belinda Bencic
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Taylor Townsend
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Taylor Townsend
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Elena Rybakina