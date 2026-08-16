Taylor Townsend - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Taylor Townsend - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Taylor Townsend - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 16:05
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Taylor Townsend(110) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Kazakha Elena Rybakina(2) este domingo no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2024 Miami Open (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Taylor Townsend

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Camila Osorio
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 1-2 (7-6, 6-7, 4-6) Belinda Bencic
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (6-7, 5-7) Taylor Townsend
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Tereza Valentova 0-2 (4-6, 5-7) Taylor Townsend
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 5-7) Elena Rybakina

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