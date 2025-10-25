Valencia - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 25 octubre 2025 20:17

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Valencia, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Lucas Beltran.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia
31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal
17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia
02/01/2024 LaLiga Valencia 3-1 Villarreal
03/05/2023 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao

