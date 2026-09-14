Villareal - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Villareal - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 16:01
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Madrid, 14 de septiembre de 2026.

El Villareal, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 como local contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 15 5
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Alavés 10 5
4 Champions Atlético 10 5
5 Europa League Sevilla 10 5
6 Conference League Deportivo 9 5
7 Permanencia Betis 9 4
18 Descenso Villarreal 2 4
19 Descenso Elche 2 5
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Nathan Saliba, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Pablo Fornals, Troy Parrott.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal
15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad
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