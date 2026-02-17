Zhizhen Zhang - Roberto Carballes Baena, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Zhizhen Zhang - Roberto Carballes Baena: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open
Actualizado: martes, 17 febrero 2026 12:04
Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Chino Zhizhen Zhang(319) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Español Roberto Carballes Baena(175) este martes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/09/2024 Hangzhou Open (Cuartos de final) Zhizhen Zhang 2-0 (6-3, 6-3) Roberto Carballes Baena

-Últimos Resultados de Zhizhen Zhang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Brisbane 2 (Final) Zhizhen Zhang 2-0 (6-2, 6-4) Alex Bolt
14/02/2026 Brisbane 2 (Semifinal) Zhizhen Zhang 2-0 (6-1, 6-4) Rei Sakamoto
13/02/2026 Brisbane 2 (Cuartos de final) Hayato Matsuoka 0-2 (3-6, 5-7) Zhizhen Zhang
11/02/2026 Brisbane 2 (Octavos de final) Zhizhen Zhang 2-0 (6-4, 7-6) Yasutaka Uchiyama
10/02/2026 Brisbane 2 (Dieciseisavos de final) Pavle Marinkov 0-2 (6-7, 3-6) Zhizhen Zhang

-Últimos Resultados de Roberto Carballes Baena.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Shintaro Mochizuki 0-2 (0-6, 3-6) Roberto Carballes Baena
14/02/2026 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Roberto Carballes Baena 2-0 (6-3, 6-1) Lucas Miedler
08/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Cuartos de final) Roberto Carballes Baena 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) Mees Rottgering
07/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Roberto Carballes Baena
01/02/2026 Open Sud de France, Qualification (Octavos de final) Roberto Carballes Baena 0-2 (6-7, 4-6) Andrea Vavassori

