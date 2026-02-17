Zhizhen Zhang - Roberto Carballes Baena, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Zhizhen Zhang - Roberto Carballes Baena: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
El tenista Chino Zhizhen Zhang(319) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Español Roberto Carballes Baena(175) este martes a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/09/2024
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Roberto Carballes Baena
-Últimos Resultados de Zhizhen Zhang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Brisbane 2 (Final)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex Bolt
|14/02/2026
| Brisbane 2 (Semifinal)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Rei Sakamoto
|13/02/2026
| Brisbane 2 (Cuartos de final)
| Hayato Matsuoka
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Zhizhen Zhang
|11/02/2026
| Brisbane 2 (Octavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yasutaka Uchiyama
|10/02/2026
| Brisbane 2 (Dieciseisavos de final)
| Pavle Marinkov
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Zhizhen Zhang
-Últimos Resultados de Roberto Carballes Baena.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Cuartos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Roberto Carballes Baena
|14/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Roberto Carballes Baena
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Lucas Miedler
|08/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Cuartos de final)
| Roberto Carballes Baena
| 1-2 (6-7, 7-6, 3-6)
| Mees Rottgering
|07/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Roberto Carballes Baena
|01/02/2026
| Open Sud de France, Qualification (Octavos de final)
| Roberto Carballes Baena
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Andrea Vavassori